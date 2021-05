세븐일레븐, 친환경 무라벨 PB생수 ‘얼쑤얼水’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 친환경 무(無)라벨 자체브랜드(PB) 생수 ‘얼쑤얼水’를 출시했다고 18일 밝혔다. 이 상품은 지구를 뜻하는 ‘Earth’와 물 ‘수(水)’가 합쳐진 말로 ‘지구를 지키는 물’이라는 뜻을 함축하고 있다. 친환경 상품을 이용하고 환경을 지키면 어깨춤이 절로 난다는 중의적인 의미도 담고 있다.

얼쑤얼水는 완전 투명한 무지 형태의 패키지로 상품 표면에는 라벨은 물론 어떤 인쇄물도 표기되어 있지 않다. 용량, 수원지 등 상품 필수표기항목은 병뚜껑 라벨지에 표시했다. 또한 병뚜껑에 7종의 멸종위기동물 그림을 넣어 다른 무라벨 생수들과의 차별화를 꾀한 동시에 환경과 자연 보호의 중요성을 강조했다.

세븐일레븐은 얼쑤얼水 출시를 기념해 다양한 고객 프로모션을 진행한다. 인스타그램 ‘얼쑤얼水 마시고 호캉스가자’ 이벤트는 다음달 1일부터 7월 18일까지 진행된다. 얼쑤얼水의 멸종위기동물 7종 병뚜껑을 모아 환경보호메시지와 함께 인증샷을 올리면 주차별로 7명씩 추첨해 총 49명에게 시그니엘호텔 숙박권을 제공한다.

또한 다음달 얼쑤얼水를 구매한 후 세븐일레븐 모바일앱을 통해 스탬프를 7회 적립하면 추첨을 통해 1천명에게 야미 보냉백을 증정한다. 삼각김밥 베스트 5종 구매시 ‘얼쑤얼水 500ml’를 무료 증정하는 행사도 내달 8일부터 15일까지 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “얼쑤얼水는 착한소비를 추구하는 현대인들에게 상품적·사회적 가치 모두를 제공할 수 있을 것”이라며 “분리수거가 쉬운 만큼 플라스틱 폐기량을 낮추고 재활용율도 크게 높일 수 있는 착한 상품이다. 앞으로도 친환경 생활 문화 정착에 도움이 될 수 있는 상품들을 꾸준히 고민하고 개발해 나가겠다”고 말했다.

