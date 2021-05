관악구, 카카오톡 지방세 환급

비대면 시대 안전하고 신속한 세무행정서비스 제공으로 납세자 편의 증진에 기여...카카오톡 ‘관악구지방세환급’ 채널 추가 후 1:1 채팅방 통해 신청

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 5월부터 카카오톡을 이용해 간편하게 지방세 환급금 지급 신청을 할 수 있는 ‘카카오톡 지방세 환급 신청 서비스’를 시작했다.

구는 코로나19 장기화로 인한 비대면 시대에 발맞춰 구민들에게 안전하고 편리한 세무행정서비스를 제공하기 위해 카카오톡을 이용한 환급신청 방식을 추가했다고 밝혔다.

이를 통해 24시간 환급신청이 가능해져 납세자의 편의를 증대시키고, 관심이 저조한 소액 미환급금의 감소 효과도 기대하고 있다.

신청방법은 환급통지를 받은 환급대상자가 카카오톡 어플에서 ‘관악구지방세환급’을 검색, 채널 추가 후 1:1 채팅방에 환급번호, 이름과 연락처, 환급권자의 은행명, 계좌번호 등을 입력하면 된다.

환급금 지급은 담당자가 내용을 확인 후 2~3일(은행 영업일 기준) 이내에 신속하게 지급 처리한다.

이외도 지방세 환급금 신청방법은 인터넷(ETAX, WETAX), 스마트폰 어플(S-TAX), 전화, 팩스 등 다양한 방법이 있으며, 사회복지공동모금회를 통한 기부도 가능하다.

박준희 구청장은 “카카오톡 환급금 신청 서비스를 통해 지방세 환급금을 편리하고 신속하게 처리함으로써 소액 미환급금 감소에도 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 스마트시대에 걸맞은 다양한 서비스를 제공해 납세자의 권익보호와 편의 증진에 힘써 신뢰받는 세무행정을 펼칠 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr