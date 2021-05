이태희와 김지현 "존쿡 델리미트와 후원 계약~"

이태희(37·OK저축은행·사진)가 든든한 지원군을 만났다.

존쿡 델리미트는 18일 "이태희, KLPGA 멤버 김지현(30·한화큐셀)과 장은수(23·애니체), 미디어 프로 박진이(25) 등과 후원 계약을 했다"고 발표했다. 4명의 선수는 기업 및 브랜드 홍보대사로 활동한다. 이태희는 특히 로고가 들어간 의류를 입고 2021시즌 대회에 등판한다. 존쿡 델리미트는 "국내를 대표하는 선수들과 함께하게 돼 영광"이라며 "건강하고 즐거운 투어 생활을 할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

이태희가 바로 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 통산 4승을 수확한 선수다. 2019년과 2020년에는 GS칼텍스 매경오픈 대회 사상 첫 2연패의 주인공이 됐다. 김지현이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 통산 5승을 올렸고, 장은수는 2017년 KLPGA 신인왕 출신이다. 존쿡 델리미트는 1987년부터 정통 육제품을 국내에서 직접 생산해 푸드 서비스 시장에 공급해 온 브랜드다.