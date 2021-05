[아시아경제 유현석 기자] 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 8,840 전일대비 110 등락률 -1.23% 거래량 240,033 전일가 8,950 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 교보증권·콴텍, 초개인화 자산관리 업무협약금리 뛰기 전 실탄 확보…회사채 발행 러시[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 은 지난 1분기 연결 기준 순이익이 482억원으로 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다고 17일 밝혔다. 전 분기 대비 64% 많은 것이다. 작년 동기 21억원 순손실에서 흑자로 돌아섰다.

영업이익(603억원)도 지난해 같은 기간 47억원 손실에서 흑자 전환에 성공했다. 매출액(영업수익)은 작년 동기(7912억원)보다 8.4% 감소한 7250억원이었다.

회사는 전년 동기 대비 브로커리지 수익이 555%, 기업금융(IB) 부문이 111% 증가하는 등 자산관리, IB, 세일즈앤트레이딩(Sales&Trading) 부문에서 높은 성장성을 보였다고 설명했다. 이와 함께 향후에는 디지털 플랫폼 구축 및 마이데이터, 벤처캐피탈투자 등 신사업을 진행할 예정이라고 덧붙였다.

