오세훈 시장, '5·18 민중항쟁' 제41주년 서울기념식서 기념사

'서울특별시민간어린이집연합회'와 간담회도 진행

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 제41주년 5·18민주화운동 기념일인 18일 오전 10시 서대문형무소역사관 마당에서 열리는 5·18 민중항쟁 제41주년 서울기념식에 참석해 헌화·분향하고 기념사를 한다.

5·18민주화운동 서울기념사업회 주최로 열리는 기념식엔 오 시장을 비롯해 5·18 민주유공자, 시민 등이 참석할 예정이다.

이날 기념식은 코로나19 상황을 고려해 좌석 간 거리두기, 마스크 착용 등 방역지침을 철저히 준수한 가운데 진행된다. 현장에 함께 하지 못하는 시민들을 위해 서울시 공식 유튜브 채널과 라이브서울, TBS TV로 생중계된다.

오 시장은 오후 4시에는 서울시청 간담회장에서 '서울특별시민간어린이집연합회'와 간담회를 갖는다. 보육현장 최일선에서 헌신하고 있는 어린이집 교직원들의 노고를 격려하고 애로사항을 청취한다.

간담회에는 정혜경 서울시민간어린이집연합회장을 포함해 전양숙 수석부회장 등 서울시민간어린이집연합회 임원 등 11명이 참석한다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr