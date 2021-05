◆국장급 승진(21.5.17.자)

▲대전지방식품의약품안전청장 (전, 사이버조사단장) 일반직고위공무원 김현중

◆과장급 전보(21.5.17.자)

▲사이버조사단장(전, 의약품안전국 의약품정책과장) 부이사관 채규한 ▲의약품안전국 의약품정책과장 (전, 바이오생약국 바이오의약품품질관리과장) 기술서기관 문은희 ▲의약품안전국 의약품안전평가과장(전, 의약품안전국 의약품품질과장) 기술서기관 오정원 ▲의약품안전국 마약안전기획관실 마약관리과장(전, 의약품안전국 의약품안전평가과장) 기술서기관 김정연 ▲바이오생약국 바이오의약품품질관리과장(전, 의약품안전국 마약안전기획관실 마약관리과장) 기술서기관 김은주 ▲부산지방식품의약품안전청 의료제품안전과장 (전, 사이버조사단) 서기관 김명호

