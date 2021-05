[아시아경제 유현석 기자] 유엔젤 유엔젤 072130 | 코스피 증권정보 현재가 4,030 전일대비 75 등락률 -1.83% 거래량 119,353 전일가 4,105 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 유엔젤, 지난해 영업이익 16억원…흑자전환제2의 SK바이오팜! 다들 눈치 있으시죠? 대박조짐 포착!【화제의테마】 내일 (28일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選 close 은 SK텔레콤과 17억원 규모의 2021년 Infra Eng그룹_2차 AFE 지능망 리빌딩 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 6.24%에 해당하는 규모며 기간은 오는 12월17일까지다

