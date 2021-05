광주소방본부, 소방공무원 신규채용 체력시험

필기시험 합격자 208명 대상…8월31일 최종합격자 발표

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 소방안전본부는 17일부터 20일까지 동림다목적체육관에서 2021년도 소방공무원 신규채용 체력시험을 실시한다고 이날 밝혔다.

체력시험은 필기시험 합격자 208명을 대상으로 코로나19 감염방지를 위해 시험기간 오전, 오후 40여명 정도로 나눠 진행한다.

체력시험은 악력, 배근력, 앉아윗몸 앞으로 굽히기, 윗몸일으키기, 제자리멀리뛰기, 왕복오래달리기 총 6종목을 측정하며 종목당 10점 총점 60점 중 30점(50%)이상의 점수를 받아야 합격할 수 있다.

공정성을 확보하기 위해 모든 측정 종목은 비디오 녹화를 실시하고 전체 응시자의 5%를 대상으로 도핑테스트도 실시한다.

체력시험 이후 인·적성검사, 서류전형을 거쳐 면접시험 순으로 남은 채용 일정이 진행되며 오는 8월31일 최종합격자 70명을 발표할 예정이다.

양영규 시 소방행정과장은 “모든 응시생이 결과를 인정할 수 있는 공정한 체력시험을 진행하겠다”며 “현장활동에서 중요한 부분이 대원들의 체력인 만큼 각 종목의 평가는 원칙대로 시행하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr