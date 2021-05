[아시아경제 유현석 기자] 본느 본느 226340 | 코스닥 증권정보 현재가 3,340 전일대비 90 등락률 +2.77% 거래량 12,858,875 전일가 3,250 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 확인하셨나요? “주식 광풍”!! 증권가가 주목하는 핵심 株!![e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일본느, 화장품 테마 상승세에 5.93% ↑ close 는 업무환경 개선을 위한 본점이전을 위해 송파구에 위치한 토지 및 건물을 84억원에 아이에스산전에 양도한다고 17일 공시했다. 회사 측은 유형자산 처분 이익으로 인한 재무구조 강화가 예상된다고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr