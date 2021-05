[아시아경제 박소연 기자] 군인공제회는 금융투자부문이사(CIO)에 이상희 전 롯데손해보험 자산운용총괄 상무가 선임됐다고 17일 밝혔다. 임기는 오는 20일부터 3년이다.

신임 이상희 금융투자부문 CIO는 연세대 사회학과를 졸업했으며, 삼성생명 법인영업부 사원으로 시작해 뉴욕투자법인 미국회사채 분석 차장, 전략투자부장, 주식투자부장, 뉴욕투자법인장 등을 역임하였으며, 이후 롯데손해보험으로 자리를 옮겨 자산운용총괄 상무를 역임했다.

군인공제회 금융투자부문 CIO는 지난 3월 공개모집을 통해 최종 선출됐으며, 군인공제회의 채권, 주식, 대체투자 등 약 5조여 억 원의 자산관리 및 운용업무를 총괄하는 임원이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr