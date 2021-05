중국 4월 산업생산 9.8% 증가…소매판매는 전망치 밑돈 17.7%↑ (종합)

산업생산은 전망치 부합…소매판매는 전망치 25% 밑돌아

[아시아경제 김수환 기자] 중국의 4월 산업생산과 소매판매 증가율이 전월에 비해 다소 둔화된 것으로 나타났다.

중국 국가통계국은 17일 중국의 4월 산업생산이 전년 동기 대비 9.8% 늘어났다고 발표했다. 이는 직전월의 증가율 14.1%에 비해 4.3% 포인트 낮은 것이다.

이 기간 소매판매는 17.7% 증가한 것으로 나타났다. 이는 전망치 24.9%를 밑돈 수치며 3월 증가율 34.2%와 대비됐다.

산업생산 증가율은 시장 전망치인 10%와 비슷하지만, 중국이 '쌍순환 경제'를 통해 내수 시장을 새로운 성장 동력으로 내세우는 상황에서 소매판매 증가율이 전달에 미치지 못했으며 시장예상치보다 크게 하회한 것으로 나타났다.

1~4월 고정자산 투자는 19.9% 증가해 1~3월 25.6%보다 둔화했지만, 시장예측치 19.0%보다는 소폭 높았다.

전체 투자의 60% 정도를 차지하는 민간분야 고정자산 투자는 1~4월 21.0% 늘어나 1~3월의 26.0%보다 낮아졌다.

이밖에도 미국 경제의 빠른 회복과 다른 국가들의 조업 차질 등에 따른 반사이익으로 중국의 4월 수출 증가율이 예상을 뛰어넘는 22.2%를 기록했고, 수입은 32.2% 늘어나 최근 10년 새 가장 증가율이 높았다고 전했다.

국가통계국은 "중국의 경제회복 기초가 아직 견고하지 않다"면서 "발전 과정에서 새로운 상황과 문제가 생기고 있다"고 우려하기도 했다.

앞서 중국 공산당 중앙정치국은 지난달 말 시진핑 국가 주석 주재로 회의를 열고 "내수 회복을 촉진하고 제조업과 민간투자도 가능한 한 빨리 회복하도록 장려하겠다"고 밝힌 바 있다.

또 중국이 코로나19의 충격에서 벗어나 정상화 궤도를 밟고 있지만, 현재의 경제회복이 불균형 상태라고 지적하기도 했다.

