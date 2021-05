[아시아경제 지연진 기자] 17일 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 13,000 등락률 +8.90% 거래량 727,638 전일가 146,000 2021.05.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 AZ백신 106만회분 내일 SK바사 공장서 출고…화이자도 접종 재개(종합)올해 코스피 개인 순매수 벌써 50兆…지난해 연간 규모 추월모더나 한국 온다…'직접투자·위탁생산' 투트랙 close 가 코로나19 백신을 생산하는 안동공장의 유럽 품질관리기준 인증을 받았다는 소식으로 강세를 보이고 있다.

SK바이오사이언스는 이날 오전 10시30분 기준 유가증권시장에서 전거래일대비 7.19% 상승한 15만6500원에 거래되고 있다.

이 회사는 이날 코로나19 백신 위탁생산 제조에 대해 EU GMP(Good Manufacturing Practice)를 획득했다고 17일 밝혔다. GMP는 우수한 의약품을 제조하기 위해 원료의 구입부터 제조·품질 관리·출하 등에 이르는 모든 과정에 엄격한 관리 기준을 적용해 인증하는 제도다.

SK바이오사이언스는 EU-GMP 획득으로 위탁생산 중인 코로나19 백신의 유럽 시장 진출 기반을 마련했고 평가했다. 향후 미국 cGMP 인증도 준비한다는 계획이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr