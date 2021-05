오리온, 기능성 표시 일반식품 브랜드 '닥터유 구미' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 기능성을 표시한 일반식품 브랜드인 '닥터유 구미'를 출시한다고 17일 밝혔다. 기능성 원료인 ‘알로에겔’을 함유해 면역력, 피부건강 등을 강조한 것으로, 일반식품에 기능성을 표시한 제품이다.

닥터유 구미는 총 3가지 맛으로 출시된다. 56g 제품 기준, 1일 영양성분 기준치를 100% 충족하는 아연 8.5mg 과 알로에겔을 담은 ‘닥터유 구미 아연’과 저분자 피쉬콜라겐 1000mg과 알로에겔을 넣은 ‘닥터유 구미 콜라겐’을 내놨다. 알로에겔은 면역력 증진과 피부건강에 도움을 줄 수 있다고 알려졌다. 당함량을 낮추기 위해 설탕, 물엿 대신 최근 프리바이오틱스로도 인기를 끌고 있는 올리고당으로 만들어 당은 낮추고 맛을 올린 것도 특징이다.

비타민C 브랜드 레모나의 제조사인 경남제약과 공동개발 및 협업을 진행한 '닥터유 구미 비타민'도 출시한다. 알약 형태로 복용하던 비타민C를 1983년 국내 최초 분말 형태로 출시해 물 없이 먹는 비타민으로 큰 사랑을 받아온 경남제약과 30년 넘게 구미를 제조한 오리온의 기술력이 만나 맛과 영양을 함께 잡은 제품이 탄생했다. ‘레모나’ 고유의 상큼한 맛과 레몬향을 느낄 수 있으며, 56g 제품 한 봉지 기준으로 비타민 B1, B2, B3, B5, B6, C, D 총 7가지 비타민을 각각 1일 영양성분 기준치 100% 모두 채울 수 있다.

오리온은 올해 초 영양 설계 콘셉트의 ‘닥터유’를 기능성을 표시한 일반식품 브랜드로 재정비해 올해 제 2도약에 나선다고 밝힌 바 있다. 코로나19, 기후 변화 등 전세계적으로 건강에 대한 관심이 높은 현 상황을 적극 공략해 나간다는 전략. 오리온은 올해 ‘맛있는 건강’을 테마로 한차원 높은 닥터유 브랜드 정체성을 재정립해 나갈 계획이다.

