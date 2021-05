룽투코리아, ‘카이로스’ ‘용의기원’ 등 모바일 게임 흥행…"1Q 매출액 전년比 69%↑"

[아시아경제 유현석 기자] 모바일 게임 전문 퍼블리셔 룽투코리아 룽투코리아 060240 | 코스닥 증권정보 현재가 6,430 전일대비 30 등락률 +0.47% 거래량 32,346 전일가 6,400 2021.05.17 09:27 장중(20분지연) 관련기사 룽투코리아, 첫 신작 ‘마이티 아레나’ 출시…"올해 6종 신작 선보일 예정"룽투코리아, 올해 첫 모바일 신작 ‘마이티 아레나’ 사전예약 50만명 돌파‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 연결 재무제표 기준 1분기 매출액이 전년 동기 대비 69.6% 증가한 107억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 2억원을 기록해 전년 동기 대비 적자폭이 축소됐다.

룽투코리아 실적 성장의 배경은 지난해부터 서비스 중인 모바일 게임 ‘용의기원’, ‘카이로스’, ‘탄성’의 지속적인 흥행에 따른 매출 증가다.

지난해 5월 정식 출시한 MMORPG ‘카이로스’는 출시 전부터 사전예약자수 100만명을 모은 흥행작이다. 정식 출시 약 1년이 지난 현재도 지속적인 인기를 끌면서 룽투코리아 실적 성장에 크게 기여하고 있다.

룽투코리아는 지난달 출시한 올해 첫 신작 ‘마이티 아레나’를 시작으로 다수의 모바일 게임을 출시해 연간 최대 실적을 달성하겠다는 목표다.

회사 관계자는 “상반기 내로 판타지풍 캐주얼 MMORPG 신작 게임을 추가로 출시할 예정이다”며 “올해 예상 실적을 고려한 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단하고 주주 가치 제고 차원에서 자사주 매입을 진행 중에 있다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr