전남도, 동부권 코로나 집단감염 고리 차단 ‘총력’

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 최근 동부권에서 이어지고 있는 코로나19 소규모 집단감염의 고리를 차단키 위해 총력을 다하고 있다.

도는 16일 여수시 상황실에서 긴급 대책 회의를 열고, 현장중심형 방역 체계를 강화키로 했다고 밝혔다.

유증상자 즉시 검사 등 선제적인 검사를 확대하고, 시민단체와 수시로 회의를 개최해 시민들의 경각심을 높이는 등 지역감염 확산 차단을 위해 공동 대응한다.

여수산단의 철저한 방역을 위해선 여수산단협의체가 자체적으로 방역수칙을 철저히 준수할 수 있도록 협조 체계를 유지한다.

또 역학조사 및 자가격리 범위를 더욱 확대해 감염 요인을 사전 차단한다.

다중이용시설을 대상으로 ‘1공무원 1업소 담당제’도 시행해 방역 상황을 빠짐없이 점검할 계획이다.

특히 역학조사 거짓진술 및 방해자에 대해선 고발조치 및 구상권을 청구하며, 무관용의 원칙을 적용할 방침이다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “최근 이어진 집단감염의 지역적 특성과 업종을 고려한 맞춤형 방역 대책을 강구하겠다”며 “코로나19 방역 수칙은 내 가족의 안전에 직결돼 반드시 준수하고, 의심증상 시 신속히 진단검사를 받아달라”고 말했다.

