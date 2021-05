"왜 한국을 좋아하나"…日 언론이 바라본 한국의 존재감

[아시아경제 황수미 기자] 일본 최대 일간지인 요미우리신문이 16일 자 지면에 미얀마 현지에서 한국 위상이 높아지고 있다는 내용이 담긴 기사를 게재했다. 한국이 그동안 미얀마에서 발생한 군부 쿠데타를 강하게 비판해왔으며, 한국의 5·18 광주민주화운동 등에 많은 미얀마 시민들이 공감하고 있다는 것을 원인으로 분석했다.

다하라 노리마사 아시아총국장의 기명 칼럼 형식으로 게재된 이 기사에 따르면, 미얀마 주재 일본인이 현지인들을 상대로 한 설문조사에서 '군부 쿠데타 이후 인상이 좋아진 나라'를 묻자 응답자의 89%가 한국을 꼽았다. 반면 일본이라고 응답한 사람은 46.9%에 그쳤다.

설문 조사에 따르면 미얀마 시민들이 한국을 선택한 이유에는 '쿠데타를 규탄하는 강력한 성명 발표했다', '미얀마 시민의 편에 섰다'는 등의 의견이 많았다.

이에 대해 다하라 총국장은 미얀마 군부와 이전부터 관계를 맺어온 일본은 쿠데타에 대해 보인 태도가 모호하다는 지적을 받는 반면, 한국은 미얀마 군부 비판 태도가 확실히 강했기 때문이라고 설명했다.

그러면서도 그는 미얀마인들의 한국 호감도가 높아진 또 다른 이유가 있다고 말했다. 그는 미얀마 국민들이 한국의 민주화운동을 두고 '우리와 같은 일을 겪었다'며 공감하고, 이를 이상으로 여기는 의견이 많았다고 설명했다.

다하라 총국장은 특히 5·18 광주민주화운동을 소재로 한 영화 '택시운전사'가 한국의 호감도를 높이는 데 큰 역할을 했다고 주장했다.

2017년 8월 개봉해 1천만 관객을 모은 영화 '택시운전사'는, 광주민주화운동 당시 광주의 진실을 세계에 알린 독일 기자 위르겐 힌츠페터와 그를 태우고 봉쇄된 광주로 들어가 시위 현장 곳곳을 택시로 돌아다닌 택시운전사 김사복씨의 이야기를 담아냈다.

다하라 총국장은 미얀마의 사회관계망서비스(SNS)에서 이러한 영화 '택시운전사'를 추천하는 사람이 많다고 했다. 그는 한 미얀마 대학생이 "우리나라에서 지금 일어나는 것과 똑같다. 한국은 우리의 고통과 분노를 알아준다"고 말했다며 현지 분위기를 전했다.

한편 국내 문화예술인들은 미얀마 군부의 문화예술계 탄압을 규탄하는 성명을 내고 현지 문화예술계의 군부 저항 운동에 연대의 뜻을 전했다. 지난 14일 한국기독교교회협의회(NCCK) 인권센터에 따르면 영화, 연극 등 국내 문화예술계 단체 37곳과 개인 355명은 성명을 내고 "미얀마 문화예술계의 용기 있는 저항을 지지하고, 군부의 야만적 탄압을 규탄한다"고 목소리를 냈다.

또한 지난 13일에는 국내 종교계 단체들이 미얀마 군부의 폭력에 국제사회가 적극 대응할 것을 촉구하기도 했다. 미얀마 민주주의를 위한 불교행동과 원불교시민사회네트워크, 가톨릭의 '프란치스칸 JPIC', 종교 간 연대체인 국제기후종교시민(ICE) 네트워크는 이날 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 "미얀마 군부의 학살행위가 중단되도록 국제사회는 즉각적인 대응방안을 마련하고 이행하라"고 요구했다.

