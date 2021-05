[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 상담심리학과 최진아 교수가 한국상담학회 광주전남상담학회장으로 선출됐다고 16일 밝혔다.

학회장 임기는 오는 2022년 12월31일까지 2년이다.

한국상담학회는 한국 상담 및 정신건강 분야의 대표적인 학회로, 현재 3만여 명의 회원으로 구성돼 있다,

한국상담학회 산하 광주전남상담학회에는 2000여 명의 회원이 활동하고 있다.

최진아 교수는 “상담자들의 전문성과 위상 향상을 위해 노력하고 지역 유관기관과의 연계와 협력을 확대해 지역 상담서비스의 질적 향상에 힘쓰겠다”고 말했다.

