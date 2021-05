경기경제과학원, 우수 공공기술 7건 공개

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 우수 공공기술 7건을 공개했다.

경기경제과학원은 지난 13일 과학기술일자리진흥원과 공동으로 진행한 '제3회 테크콘서트 with GBSA 바이오센터'에서 바이오 관련 우수 공공기술 7건을 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 바이오 분야 우수기술의 기업이전과 사업화를 촉진하고, 연구자-기업-투자자간 교류를 통한 바이오산업 생태계 조성에 기여하기 위해 두 기관이 공동으로 마련했다.

경기경제과학원을 비롯해 대학(건국대), 정부출연 연구기관(한국식품연구원, 한국원자력연구원) 등 공공기술 보유 연구기관들은 우수 기술 발표의 시간을 가졌다.

또 수요기업과 기술공급자 간 매칭을 통해 비대면으로 기술 상담도 진행됐다.

김판수 바이오센터장은 "이번에 공개되는 우수 공공기술을 통해 많은 바이오 분야 기업들이 기술 역량을 한 단계 발전시키는데 도움을 얻길 바란다"며 "앞으로도 경기도가 미래 신성장 산업인 바이오산업의 발전을 이끌어 갈 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr