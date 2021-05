[특파원 다이어리]중국의 우주쇼 '화성 프로젝트'

中 화성 탐사선 톈원1호 착륙…미국, 소련 이어 3번째

샹오캉사회, 공산당 창당 100주년, 동계 올림픽 등 정치행사 진행

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 올해 첫 번째 정치 이벤트 중 하나인 '톈원(하늘에 묻다) 1호'의 화성 착륙이 성공적으로 끝났다. 15일 오전 7시18분(현지시간) 중국 최초의 화성 무인탐사선 톈원 1호가 화성 평원지대인 유토피아에 착륙했다.

중국 관영 신화통신 등 중국 매체들은 일제히 톈원 1호의 화성 착륙 소식을 전했다. 중국은 미국과 러시아(구소련)에 이어 3번째로 화성에 탐사선을 착륙시킨 국가가 됐다.

착륙 소식이 알려지면서 중국은 축제 분위기다. 비슷한 시기에 발사된 미국 화성 탐사선 퍼시비어런스가 성공적으로 화성에 착륙, 탐사를 하고 있던 터라 중국인들이 가지는 자부심은 남다르다. 불과 일주일 전 중국 창정 5B 로켓 잔해물이 지구로 추락, 전 세계인의 눈치를 봤던 모습은 싹 사라졌다.

그간 우주는 미국의 독무대였다. 미국의 화성 탐사는 1965년부터 시작됐고, 1976년 화성 탐사선 바이킹 2호가 화성에 착륙하는 등 미국은 꾸준히 화성 탐사를 진행해 왔다.

미국과 중국의 우주과학기술에는 아직 격차가 있지만 이번 톈원 1호의 착륙 성공은 미국이 독주해온 화성 탐사에 중국이 첫발을 내디뎠다는 측면에서 의미가 있다. 화성 탐사에 들어가는 천문학적인 비용을 감당한 경제력과 우주과학기술을 보유하고 있다는 점이 더욱 그렇다. 또 '헐벗고 굶주린 가난한 나라', '짝퉁(가짜 상표 제품) 만드는 나라', '저렴한 인건비로 싸구려 상품이나 만드는 나라'라는 이미지를 씻기에 충분하다.

톈원 1호는 미ㆍ중 갈등이 고조된 상황에 중국이 미국과 비슷한 우주과학기술을 보유하고 있다는 자긍심을 불러일으키기에 충분한 우주쇼다.

앞으로 '샤오캉사회(모든 인민이 편안하고 풍족한 삶을 누리는 사회) 공식 선언'과 '공산당 창당 100주년', '2022년 베이징 동계 올림픽'이라는 이벤트가 남아 있다. 2002년 장쩌민 주석이 공산당 16차 당 대회에서 2020년까지 샤오컁 사회를 만들겠다는 목표를 제시한 바 있다. 시진핑 중국 국가 주석은 지난해 10월 공산당 제19기 중앙위원회 제5차 전체 회의(5중전회)에서 "당 중앙위원회는 내년 상반기에 내부 평가를 거친 후 '샤오캉 사회 건설'을 선포할 것"이라고 천명한 바 있다. 샤오컁 사회 공식 선언은 중국 공산당이 인민들에게 한 약속을 지켰다는 의미다.

오는 7월에는 공산당 창당 100주년 행사가 예정돼 있다. 해외 초청 인사 명단 등 행사 내용이 아직 알려지지 않고 있지만 행사가 대규모로 진행될 것으로 보인다. 내년 2월 예정된 베이징 동계 올림픽이라는 스포츠 행사도 중요한 정치 일정이다. 중국은 동계 올림픽을 통해 전 세계에 '중국 굴기'를 보여주겠다는 계획을 세우고 있다.

중국 정치 행사의 최종 목적지는 내년 10월쯤으로 예상되는 공산당 20차 당 대회다. 중국은 5년마다 당대회를 열고 새로운 지도부를 선출한다. 시 주석은 지난 2012년 18차 당 대회에서 총서기로 선출됐고, 2017년 19차 당대회에서 연임됐다. 시 주석의 임기는 2022년까지다. 하지만 지난 2018년 국가 주석과 부주석의 임기를 2연임 이상 초과할 수 없도록 한 헌법 임기 규정이 삭제됐다. 시 주석의 3연임이 가능하며 경우에 따라선 장기집권의 문도 열려 있다.

톈원 1호의 화성 착륙 성공은 중국 지도부의 권력 연장을 위한 첫 단추가 잘 꿰어졌다는 것을 의미한다. 걸음마 단계인 우리 우주과학기술 입장에서 보면 톈원 1호 착륙은 축하하고 부러워할 일이지만, 국제 정세 측면에서는 우려스러운 일이다.

