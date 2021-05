세운푸르지오, 루카831…다음주 분양 주목 단지는

5월 셋째주 전국 11곳서 5225가구 공급

15일 부동산전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 5월 셋째주 전국 11곳에서 총 5225가구가 공급될 예정이다.

서울 하이엔드 오피스텔 '루카831'와 '세운 푸르지오 헤리시티', 비규제 단지인 '두산위브더제니스 양산' 등에 관심이 쏠릴 전망이다.

우선 오는 17일 현대엔지니어링은 서울 강남구 역삼동 831-11외 5필지 일원에 지어지는 '루카831' 오피스텔의 청약접수를 받는다. 지하 7층~지상 29층, 전용면적 50~71㎡ 총 337실 규모다. 인피니티 풀등 고품격 편의시설이 조성된다. 서울 지하철 2호선과 신분당선이 지나는 강남역이 가깝고, 신세계백화점 강남점, 국립도서관, 예술의 전당 등 편의시설도 풍부하다.

대우건설은 같은날 서울 중구 인현동2가 151-1번지 일원에 들어서는 '세운 푸르지오 헤리시티' 1순위 청약접수를 받는다. 단지는 지하 9층~ 지상 26층, 전용면적 24~42㎡ 총 614가구 규모다. 이 중 아파트는 321가구이며 40가구는 임대주택이다. 명동 및 동대문 상권과 인접해 있어 신세계백화점, 롯데백화점, 롯데시네마 등 쇼핑·문화시설을 이용할 수 있다.

18일 두산건설은 경남 양산시 상북면 석계리 57-1번지 일원에 공급하는 '두산위브더제니스 양산'의 1순위 청약접수를 받는다. 단지는 지하 2층~지상 30층, 10개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 1,368가구 규모다. 주변에 위치한 국도 35호선을 이용하면 산막산단과 양산산단, 유산산단, 어곡산단 등 양산신도시 방면으로 이동할 수 있다. 단지 내에는 입주민전용 셔틀버스를 운용할 계획으로 입주민 외부 이동이 더욱 수월해질 전망이다.

유탑건설은 다음주 전북 익산시 모현동1가 238-5번지 일원에 지어지는 '유블레스47 모현'의 모델하우스를 연다. 지하 4층~지상 47층, 2개 동, 전용면적 84㎡ 총 343가구 규모다. 주변에 익산역이 있어 KTX와 SRT 이용이 편리하다. 교육시설로는 이리모현초, 이리남중, 이리여고, 전북제일고 등이 인접해 있다.

