이탈리아 연구진 "AZ 백신 1회 접종도 효과…치명률 95%↓"

백신 맞은 3만7000명 분석

감염률 95%↓·중증환자 99%↓

[아시아경제 기하영 기자]이탈리아에서 코로나19 예방 백신의 효과를 확인한 연구결과가 나왔다.

14일(현지시간) 일간 라 레푸블리카 등 이탈리아 현지 언론에 따르면, 이탈리아 페라라대는 코로나19 백신 접종군이 비접종 대조군보다 확진자 수는 95%, 중증 환자 수는 99% 각각 적은 것으로 나타났다고 밝혔다. 이번 연구는 올 1월 2일부터 지난달 24일까지 중부 아브루초주 페스카라 지역 보건당국과 함께 백신을 맞은 주민 3만7000명을 대상으로 조사한 결과다.

이탈리아에서 비교적 대규모로 백신 효능을 검증한 것을 이번이 처음이다. 연구진으로 참여한 람베르토 만촐리 페라라대 전염병학 교수는 "아스트라제네카 백신은 1회 접종만으로 효능을 보였고 뒤늦게 공급된 화이자나 모더나도 감염과 중증 환자 발생을 차단하는 능력이 입증됐다"며 "백신의 효능은 의심의 여지가 없다"고 강조했다.

이는 영국이나 이스라엘 등과 마찬가지로 백신이 코로나19 확산을 차단하는 데 큰 효과를 발휘했다는 게 수치로 입증된 것이다. 해당 기간 백신을 맞은 뒤 사망한 사람은 95세 여성 1명이었다. 그는 백신을 맞기 전 부터 이미 심각한 질병을 앓고 있었던 것으로 알려졌다.

AZ 백신의 경우 1회 접종으로도 치명률이 95% 감소했다는 분석 데이터도 있다. 만촐리 교수는 "특히 아브루초주의 경우 이탈리아에서도 영국발 변이 바이러스가 가장 유행한 지역이라는 점을 고려하면 세 백신이 영국발 변이에도 매우 효과적인 것으로 추정 가능하다"고 전했다.

그러면서 백신을 통한 집단 면역 형성이 가능하다고 자신했다. 그는 "여름에는 계절적 영향이 더해져 바이러스의 위세가 약화할 가능성이 있다"며 "9월부터는 확진자와 사망자 수가 확연히 줄 것"이라고 내다봤다.

이탈리아는 지난해 12월27일 백신 캠페인을 개시한 이래 14일 현재까지 1841만6000여 명이 최소 한 차례 백신을 맞았다. 전체 인구(약 6000만 명)의 30% 수준이다. 2차 접종까지 완료한 인원은 전체 인구의 13.8%인 828만2000여 명으로 파악됐다.

이날 기준 이탈리아의 코로나19 하루 신규 확진자 수는 7567명, 사망자 수는 182명이다. 누적으로는 각각 414만6722명, 12만3927명으로 집계됐다. 확진율은 2.5%로 하향 안정화 추세다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr