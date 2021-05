[아시아경제 이민지 기자] 유양디앤유 유양디앤유 011690 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 유양디앤유, 회생절차 종결 신청[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일유양디앤유, 윤경욱씨 대표이사 선임 close 는 상장적격성 유지 여부 심의를 위한 유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 내년 14일까지 개선기간을 부여했다고 14일 공시했다.

한국거래소 측은 “기업심사위원회의 심의를 거쳐 회사에 대해 개선기간을 부여했으며 개선기간 중 회사 발행 주권의 매매거래 정지는 계속된다”고 말했다.

