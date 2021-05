넷마블, 3N 중 유일하게 웃었다…영업익 165% 성장 (종합)

[아시아경제 강나훔 기자] 넷마블 모바일 게임 ‘세븐나이츠2’의 흥행과 글로벌 매출 확대에 힘입어 올해 1분기 호실적을 거뒀다.

넷마블은 올해 1분기 연결기준 매출액 5704억원, 영업이익 542억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

1분기 매출은 전 분기보다 8.6% 감소했으나, 전년 동기 대비로는 7.0% 상승했다. 영업이익도 전 분기 대비 34.3% 줄었지만, 전년 동기 대비로는 165.7% 성장했다. 당기순이익은 619억원으로 전년 동기 대비 7.7% 증가했다.

도기욱 넷마블 최고재무책임자(CFO)는 이날 실적발표 컨퍼런스콜에서 전 분기보다 매출과 영업이익이 하락한 데 대해 "신작 부재, 연봉 인상 등 인건비 상승으로 인한 것"이라고 설명했다. 그는 "2분기에도 제2의나라 초기 마케팅비용 등 한계가 있겠지만, 하반기부터는 상당한 수준의 실적 개선 기대하고 있다"고 덧붙였다.

향후 실적 전망도 밝다. 해외매출은 4023억원이며, 이는 전체 매출 대비 71% 수준으로 글로벌 비중은 꾸준히 확대 및 유지되고 있는 모습이다.

또 지난해 11월에 출시한 모바일 수집형 MMORPG ‘세븐나이츠2’는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 매출 상위권을 유지하며 좋은 흐름을 유지하고 있다.

특히 넷마블은 올 해 ‘제2의 나라’와 ‘마블 퓨처 레볼루션’, ‘세븐나이츠 레볼루션’외에도 ‘BTS드림(가제)’, ‘머지 쿠야 아일랜드’ 등 기대작 5종을 앞세워 글로벌 게임 시장 공략에 나설 계획이다.

이 가운데 가장 먼저 선보일 ‘제2의 나라:Cross Worlds’는 레벨파이브와 스튜디오 지브리가 협력한 RPG ‘니노쿠니’ IP(지식재산)를 모바일 RPG로 재해석한 작품으로 게임 업계에서도 관심이 높다. 다음달 10일 한국과 일본, 대만, 홍콩, 마카오 5개 지역에 동시 출시할 예정이다.

권영식 넷마블 대표는 컨퍼런스콜에서 "'제2의나라' 사전 예약 추이가 예상한대로 긍정적으로 잘 나오고 있다"면서 "6월 10일 출시 예정으로, 현재 출시 일정이 차질 없이 진행되고 있다"고 설명했다.

넷마블은 기업의 사회적 책임을 강화하기 위해 올 하반기 이사회 산하에 직속으로 ESG 위원회를 설치한다는 계획이다. 도 CFO는 "ESG 경영과 관련해 넷마블문화재단을 통해 기업의 사회적 책임, 지역사회 공로 활동에 많이 고민했다. 오는 하반기 이사회 산하 ESG위원회를 설치할 예정"이라고 했다.

이어 "특히 (구로)신사옥은 조경수 재활용, 태양광, 연료전지, 신재생에너지 설비 설치 등 에너지 관리 시스템을 효율화시키는 등 온실가스를 감축할 수 있는 친환경 건물로 건축했다"고 덧붙였다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr