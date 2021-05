신라스테이 서부산·삼성, 이색 '봄 피크닉' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 가정의 달을 맞아 공휴일 및 징검다리 연휴를 활용, 봄 호캉스와 피크닉을 한번에 즐길 수 있는 이색 '봄 피크닉' 패키지를 선보인다고 14일 밝혔다.

'봄 피크닉' 패키지는 호캉스와 나들이를 동시에 즐길 수 있는 상품이다. 호텔 인근 나들이 명소를 찾아 산책하고 호텔 내 루프탑에서 피크닉을 즐길 수 있도록 구성했다. '원스톱 피크닉'을 위한 나들이 필수 아이템인 즉석 카메라 대여를 비롯해 피크닉 매트, 신라스테이 리유저블 컵 등 선물을 제공한다.

신라스테이 서부산에서는 연인·가족과 함께 사진을 찍으며 추억을 만들 수 있는 '나의 낯설고 새로운 도시 여행' 패키지를 선보인다. 호텔 인근 을숙도 생태공원·부산현대미술관·다대포 해수욕장 등 나들이 명소에서 레트로 감성의 사진을 찍으며 나들이를 즐길 수 있다. 제공 받은 피크닉 기프트도 챙겨 편리하고 즐거운 나들이를 즐길 수 있다. 패키지 구성은 ▲객실(1박) ▲코닥 미니샷3 레트로 폴라로이드 카메라(1대 대여) ▲코닥 미니샷 필름(10매) 제공 ▲신라스테이 리유저블 컵(1개) ▲피크닉 매트(1개)로 구성됐다. 6월 말까지 신라스테이 서부산에서 이용할 수 있다.

신라스테이 삼성에서 선보이는 '루프탑 피크닉' 패키지를 이용하면 호텔 최상층 루프탑 테라스에서 시티뷰를 감상할 수 있다. 패키지 이용객에게는 피크닉 아이템 및 스낵 세트가 제공된다. 피크닉 아이템에는 라탄 바구니, 피크닉 매트, 피크닉 식기 세트가 포함됐다. 셰프가 직접 준비한 클럽 샌드위치, 계절 과일 및 이탈리아 코바 커피를 맛볼 수 있다. 스파클링 캔와인도 함께 제공된다. ▲객실(1박) ▲피크닉 아이템&스낵 세트 ▲스파클링 캔와인 BABE 파우치 1개(캔와인 3종 포함)으로 구성됐다. 8월 말까지 신라스테이 삼성에서 이용할 수 있다.

'루프탑 비어 바캉스' 패키지도 선보인다. 이용객들은 신라스테이 삼성 21층 루프탑 테라스에서 도심을 내려다보며 생맥주와 스낵 메뉴를 즐길 수 있다. 피크닉 인증샷 촬영에 활용할 수 있는 토퍼, 살균소독제, 에코백 등도 준비했다. ▲객실(1박) ▲모둠 소시지&생맥주(2잔, 1회) ▲신라스테이 삼성 토퍼(1개) ▲코코리 살균소독제 50㎖(1개) ▲신라스테이×댄싱스네일 컬래버레이션 에코백(1개, 선착순 제공)으로 구성됐다. 8월28일까지 신라스테이 삼성에서 이용할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr