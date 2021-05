[아시아경제 김은별 기자] 인도네시아 수마트라섬 서부 해상에서 14일 오후 12시30분께(현지시간) 규모 6.6의 강진이 발생했다고 미국지질조사국(USGS)이 밝혔다.

진앙은 서수마트라주 주도 파당에서 430.9㎞ 떨어진 니아스섬 인근 해상으로, 진원의 깊이는 10㎞다. 쓰나미 경보는 발령되지 않았다.

인도네시아 기상기후지질청(BMKG)은 미국지질조사국보다 지진 규모를 훨씬 크게 측정했다. BMKG가 측정한 이번 지진의 규모는 7.2다. 인도네시아 사회관계망서비스(SNS)와 언론에는 아직까지 이번 지진으로 인한 피해 소식이 올라오지 않았다.

