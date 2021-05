<부총재보 인사>

▲부총재보 민좌홍

<부서장 보임 및 이동>

▲금융통화위원회실장 한승철 (국제국 부국장, 1급)

▲인사경영국장 채병득 (금융통화위원회실장, 1급)

▲금융안정국장 이정욱 (발권국장, 1급)

▲발권국장 전태영 (인사경영국장, 1급)

