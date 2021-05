청와대 간 與 지도부, "토종백신 개발·청년 주택공급책 마련" 건의

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 지도부가 14일 문재인 대통령과의 청와대 초청 간담회 자리에서 코로나 백신접종과 관련한 대책 건의와 국민과의 소통 확대를 건의했다. 또 청년들의 주택공급책 확대와 관련한 건의도 있었다.

고용진 민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 통해 송영길 대표, 윤호중 원내대표 등 당 신임지도부의 건의 내용과 문 대통령의 반응에 대해 이같이 전했다.

고 수석대변인은 "(당 지도부는) 백신 접종 '노쇼' 예방을 위한 방안을 제안했다"며 "코로나 초기 당시 마스크 수급을 위한 앱을 개발해 상용화 했던 것처럼 시스템 개발을 요청했다"고 말했다. 고 수석대변인은 "백신 접종 속도가 빨라져 3분기 경제 호전 여건이 마련되어 당은 이를 뒷받침하기 위해 내년예산 대책을 정부와 의논할 것"이라며 "(당 지도부는) 대통령께서도 재정이 역할 할 수 있도록 재정당국에 각별히 지시해 달라 건의했다"고 전했다.

고 수석대변인은 당 지도부가 문 대통령에 코로나19 토종백신 개발 필요성을 적극 건의했음을 강조했다. 고 수석대변인은 "코로나19 상황과 관련해 변이바이러스 발생을 대비한 여러 대책이 필요하고, 토종백신 개발 필요하다는 의견도 있었다"며 "아울러 백신 선구매와 같은 파격적이고 전폭적인 지원이 필요하다는 의견이었다"고 말했다.

고용진 수석대변인은 또 "송 대표는 지금 부동산 세제 완화 등이 논의되고 있는데 소위 옥탑방, 반지하 등 '지옥고'라고 불리는 곳에 살고 있는, 내집 마련은 꿈도 못 꾸는 청년들을 위한 주택공급대책을 더 강화해야 한다고 제안했다"고 전했다. 이어 "문 대통령은 정부가 공공임대주택 공급을 차질없이 준비해 왔으나 주택 가격이 급상승해 시장에서 주택에 대한 요구, 불만이 빗발치고 있어 공급대책과 투기수요를 방지하는 것이 중요하다며 잘 참조해서 정책에 반영하겠다고 말씀하셨다"고 했다.

국민소통과 관련해서 고 수석대변인은 "4주년 특별연설처럼 남은 기간 동안 대통령께서 국민과의 소통의 기회를 늘려주시면 좋겠다는 의견도 전달했다"고 했다.

다만 종부세 완화 등 구체적인 부동산 대책 현안과 관련된 언급은 없었던 것으로 전해졌다. 고 수석대변인은 "한반도 비핵화 문제나 백신 문제. 여러 얘기들을 하면서 좋은 성과가 날 수 있도록 당이 뒷받침하겠다는 대략적인 얘기만 했다"며 "구체적인 이슈들에 대해선 얘기를 깊게 나누진 않았다"고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr