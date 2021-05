[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 이효리가 제주도에서 섬머룩을 뽐냈다.

이효리는 13일 데이즈드가 공식 인스타그램을 통해 공개한 “이효리를 제주에서 만났다”라는 게시글과 동영상에서 시원하고 매력적인 섬머룩으로 시선을 사로잡았다.

이효리는 "안녕하세요 이효리입니다. 제주도에서 화보 촬영을 진행하고 있습니다"라며 근황을 알렸다.

