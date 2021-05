마스턴투자운용, 창립 11년 만에 CI 변경…"신뢰·안정성 방점"

[아시아경제 이민지 기자] 마스턴투자운용 창립 11년 만에 차별화되는 기업 정체성을 재정립하기 위해 CI를 변경했다고 14일 밝혔다.

신규 CI는 신뢰와 안정성, 헤리티지를 보유한 기업 이미지를 나타내는 데 주안점을 뒀다. 투자에 밸런스를 맞춘다는 테마 아래 품격, 균형, 전문성을 지향하는 디자인 방향성을 기획했다. 특히 상·하단에 서로 다른 스타일의 서체를 조화시킴으로써 단기적인 성과에 머물기보다 긴 안목으로 투자의 가치를 새롭게 창출해내는 경영 철학의 가치를 나타냈다.

회사 측은 “김대형 대표이사와 각 부문의 부대표급 이상 중역을 대상으로 CI 컨셉에 대한 심층 인터뷰를 진행했다”며 “디자인 워크 세션, 실무진 의견 청취, 임원진 보고 등 여러 단계를 거쳐 회사의 새로운 얼굴을 확정했다”고 말했다.

CI 변경에 맞춰 ‘Excellence&More’라는 슬로건 성격의 핵심가치도 새로 정립했다. 부동산과 대체분야 최고의 전문가 그룹이 압도적인 역량과 끊임없는 혁신 등으로 투자자의 자산가치를 극대화하겠다는 포부를 담았다. 아울러 임직원과 투자자, 파트너사, 지역사회 등 이해관계자에 대한 존중과 지속가능 경영을 바탕으로 한 ESG 경영을 적극적으로 이행한다는 의미도 넣었다.

회사 창립 후 처음으로 회사의 얼굴을 바꾼 마스턴투자운용은 앞으로 신규 CI를 반영한 브랜드 필름, PR 브로슈어 등 브랜딩 프로젝트의 결과물을 순차적으로 선보일 계획이다. 한편 마스턴투자운용의 올 5월 기준 누적운용자산(AUM)은 22조6000억원에 달한다.

