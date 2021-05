[e공시 눈에 띄네]코스피-13일

<장 마감 후 주요 공시>

◆화승알앤에이=화승티엔드씨의 차입금 연장에 대한 지급보증으로 60억 규모 채무보증 결정

◆ HDC현대산업개발=고삼물류와 940억 규모 안성 가유지구 물류센터 신축 공사 수주

◆ AK홀딩스=AK에스앤디 차입금 700억에 대한 담보 제공 결정

◆ 대한항공=아시아나항공과 항공기 엔진 22대에 대한 중정비 등을 제공 계약 체결...3181억 규모

