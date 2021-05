수출입銀, 보건산업진흥원과 의료산업 해외진출 업무협약

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행은 한국보건산업진흥원(이하 진흥원)과 ‘국제개발협력 보건의료 분야 협업 강화 및 한국 의료산업의 해외진출 지원’을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

방문규 수은 행장과 권순만 진흥원 원장은 이날 오전 여의도 수은 본점에서 만나 두 기관의 정책협력 구축을 주요 내용으로 한 업무협약서에 서명했다.

두 기관이 이날 체결한 업무협약의 주요 내용은 ▲EDCF 중점협력국 보건의료 지원전략 수립 ▲사업모델 개발 및 사업 공동발굴 등 EDCF 사업 전 단계에 걸친 협력 강화 ▲해외진출 바이오기업 및 혁신형 제약·의료기기 기업 공동발굴·자문·금융지원 등이다.

수은은 그동안 대외경제협력기금(EDCF) 지원을 통해 병원건립과 의료기자재 공급 등 개도국의 보건의료환경 개선에 기여해 왔다. 업무협약을 계기로 보건의료 전문기관인 진흥원의 노하우와 시스템을 도움받아 EDCF 신규 중점협력국에 대한 보건의료 협력전략을 수립하고 중장기적인 지원전략을 구체화할 예정이다.

특히 두 기관은 한국의 방역 시스템을 기반으로 진단-역학조사-치료에 걸친 ‘개도국 맞춤형 감염병 대응모델’을 개발하는 등 개도국의 보건의료분야 수요 확대에 효과적으로 부응할 방침이다. 아울러 수은은 진흥원의 국내 바이오기업 육성사업과 연계해 해외 진출을 도모하는 기업을 공동 발굴한 후 금융 자문을 제공하고, 우대금융을 지원할 계획이다.

방 행장은 이날 협약식에서 “두 기관의 전방위적인 협력을 통해 개발도상국의 보편적 의료보장 실현에 기여하고 우리 바이오 기업의 해외시장 진출이 활성화되길 기대한다”고 말했다.

