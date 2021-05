KDB생명, 세무사·회계사 대상 기업고객 관리 앱 출시

'TAXAR' 출시

[아시아경제 기하영 기자]KDB생명은 세무사·회계사와 최고경영자(CEO)를 대상으로 한 기업고객 관리·경영자문 모바일 애플리케이션(앱) 'TAXAR'를 출시했다고 13일 밝혔다.

이 앱은 세무사·회계사와 기업고객간 유기적이고 밀접한 관계를 형성할 수 있도록 지원하는 자동화된 전문 솔루션이다.

세무사·회계사는 이 앱을 통해 보유 기업고객을 입력하면 자동으로 각종 기업 분석·진단 보고서가 생성돼 고객에게 이를 정기적으로 제공할 수 있고, 보고서 분석을 통해 고객의 세무·재무적 문제점에 대한 솔루션과 이와 연계된 보험 컨설팅을 지원할 수 있다. 또 필요 시 KDB생명의 전문 에이전트를 1:1로 매칭해 기업 영업활동을 지원하는 등 기업고객에게 차별화된 차별화된 서비스를 제공해 신규 마케팅 기회를 확보할 수 있다.

이 앱은 종합적인 진단이 필요한 기업 컨설팅 현장에서도 언제 어디서나 사용 가능하다. 기업고객은 비용부담 없이 실시간으로 양질의 컨설팅 서비스를 제공받을 수 있다. CEO 고객은 RPA 기술이 적용된 재무제표 기반의 경영현황 진단보고서와 의사 결정 지원 자료로 활용할 수 있는 세무·재무적 경영자문을 받을 수 있다.

KDB생명 관계자는 "TAXAR 앱을 통해 세무사·회계사들의 영업 활동을 보다 체계적으로 지원하고 동반 성장할 수 있는 계기를 마련하고자 한다"고 말했다.

