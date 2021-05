[아시아경제 한진주 기자] 동국대 영상전문대학원이 2021년 후기 신입·편입생을 모집한다.

모집 학과·전공은 ▲문화콘텐츠학과(콘텐츠기획, 콘텐츠시나리오) ▲영화영상제작학과(기획·프로듀싱, 연출·시나리오, 영화영상제작) ▲멀티미디어학과(XR테크놀로지, 콘텐츠디자인, 미디어아트) ▲공연예술학과(연기연출, 예술경영) 등이다.

5월20일부터 26일까지 동국대 영상전문대학원 홈페이지를 통해 온라인으로 원서를 접수하면 된다. 외국인 신입생을 선발하는 외국인전형 접수는 오는 27일부터 6월3일까지 별도로 진행한다.

입학과 관련된 자세한 사항은 동국대 영상전문대학원 홈페이지나 학사운영실에 문의하면 된다.

