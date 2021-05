현대백화점 신촌점, 가정의달 '시니어 인플루언서'와 마케팅 나선다

31일까지 시니어모델그룹 '아저씨즈'와 바버·시리즈 등 남성패션 브랜드 8곳 홍보

SNS 동영상 홍보, 에스컬레이터 옆 등신대 배치 "이색 콘텐츠 확대할 것"



[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 91,700 전일대비 1,600 등락률 -1.71% 거래량 85,261 전일가 93,300 2021.05.13 10:09 장중(20분지연) 관련기사 실적으로 확인한 보복소비…백화점 1분기 웃었다더현대 서울, 英 '모노클' 선정 '최고의 리테일 디자인'더 살 수 밖에 없는 현대백화점의 실적과 주가 close 신촌점이 가정의 달을 맞아 시니어 모델들을 전면에 내세운 이색 마케팅을 펼친다.

현대백화점 신촌점은 오는 31일까지 '5060 시니어 모델' 8명으로 구성된 인플루언서그룹 '아저씨즈'와 손잡고 마케팅에 나선다고 13일 밝혔다.

'아저씨즈'는 시니어 패션 콘텐츠 스타트업 '더뉴그레이'가 기획한 인플루언서 그룹이다. 지성언·이정우·홍인국 등 시니어 모델 8명으로 구성돼 있다. 이들이 인스타그램과 틱톡에서 활동하는 계정 '더뉴그레이'의 팔로워는 각각 10만명이 넘을 정도로 SNS 상에서 인기를 끌고 있다.

현대백화점 신촌점은 '아저씨즈' 멤버 8명과 바버·시리즈·라코스테 등 남성패션 층에 입점돼 있는 브랜드 8곳을 각각 일대일로 매칭해 멤버들이 해당 브랜드의 옷을 입고 찍은 동영상과 사진을 활용해 온·오프라인 마케팅을 진행한다.

에스컬레이터 옆에는 '아저씨즈' 멤버들의 등신대를 세우고, 각 매장의 전면에는 등신대와 같은 옷을 입힌 마네킹을 배치했다. 각각의 등신대에는 멤버들이 입은 의상의 더현대닷컴 상품 페이지로 연결되는 'QR코드'를 부착했다.

앞서 이달 초에는 '아저씨즈'가 촬영에 참여한 동영상을 인스타그램과 틱톡 등에 업로드했다. 해당 동영상은 10만뷰를 달성하기도 했다.

윤상경 현대백화점 신촌점장은 "이번 마케팅을 통해 SNS 이용이 활발한 2030 고객들과의 소통을 넓히는 것은 물론, 시니어 고객도 젊고 개성있게 패션 스타일링을 할 수 있다는 메시지를 전달하는 게 목표"라며 "앞으로도 고객들에게 재미를 줄 수 있는 다양한 이색 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr