안동시~도청신도시, 국가지원지방도 '79호선'으로 승격

국토부, 일반국도·국가지원지방도 승격 14개 구간 발표

안동시 일직면 망호~풍천면 가곡 35.5㎞ 구간도 포함

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 안동시 풍산읍 안교리에서 풍천면 가곡리 구간의 지방도 916호선과 풍산읍 막곡리에서 풍산읍 안교리 구간의 지방도 924호선, 총35.5㎞구간이 국가지원지방도 79호선으로 승격됐다.

13일 경북도에 따르면 국토교통부는 전날 교통여건 변화 등을 반영해 간선기능을 수행하는 지자체 도로를 일반국도와 국가지원 지방도로로 도로 등급을 승격시켜 국가간선도로망 262.5㎞를 확충하는 계획을 발표했다.

국토부는 2019년 7월부터 4개월간 전국 지자체를 대상으로 도로등급을 승격할 노선에 대해 수요를 조사한 후 정량적 평가기준을 바탕으로 전국 총 14개 구간을 승격대상으로 선정했다.

이번 발표한 일반국도·국가지원지방도 승격노선은 제2차 국가도로망 종합계획과 제5차 국도·국지도건설 5개년계획에 반영된다. 국토부는 상반기 중 도로정책심의위원회 심의를 거쳐 노선 승격을 고시하고 지자체와 협의해 사업의 타당성, 우선순위 등에 따라 구체적 사업계획을 마련할 방침이다.

지방도는 관리책임이 광역자치단체장에게 있기 때문에 빠듯한 지방재정 여건상 추진이 어렵지만, 국지도는 중요도시나 시설 등을 연결하는 지방도 중에서 지정해 국가 기간도로의 보조도로로 활용하기 때문에 국비 확보를 통한 확장 추진이 용이하다.

경상북도 관계자는 "이번 국지도 승격이 경북북부내륙권 및 도청신도시 주변 교통편의를 높여 인구유입과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 내다본다"며 "이번 노선에 선정되지 않은 구간에 대하여도 지속적인 건의를 통해 국가간선도망에 반드시 포함시키도록 노력하겠다"고 전했다.

