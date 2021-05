경기도스페셜올림픽코리아, 시·군 지부 회장 임명‥ '발달장애인' 지원

대외협력위원장 등 18명 임명장 수여

[아시아경제 라영철 기자] 경기도스페셜올림픽코리아는 경기도내 시·군 지부 회장을 임명하고 공식 활동에 들어갔다.

경기도스페셜올림픽코리아는 "이번에 임명한 시·군 지부 회장은 스페셜올림픽 정신을 확산하고 발달장애인들의 자립과 성장을 돕는 활동 지원을 맡는다"고 13일 밝혔다.

앞서 경기도스페셜올림픽코리아는 지난 3월 시·군 지부 회장을 모집·선발해 지난 11일 임명장을 수여했다.

경기도스페셜올림픽코리아는 그동안 발달장애인들이 스포츠를 통해 심신을 단련하고 다양한 환경에 적응하도록 보체 대회와 탁구 대회 등 각종 운동 경기 등을 개최해 왔다.

<시·군 지부 회장 명단>

▲가평군지부 회장 신현배 ▲고양시지부 회장 정연우 ▲광주시지부 회장 이우철 ▲구리시지부 회장 박홍순 ▲남양주시지부 회장 곽관용 ▲성남시지부 회장 남용삼 ▲수원시지부 회장 이왕형 ▲안산시지부 회장 이지화 ▲양평군지부 회장 김덕수 ▲용인시지부 회장 이기태 ▲의왕시지부 회장 김상호 ▲이천시지부 회장 허원 ▲평택시지부 회장 김혜영 ▲포천시지부 회장 이희승 ▲하남시지부 회장 김준희 ▲화성시지부 회장 오문섭 ▲남양주시 발전위원회 회장 장광순 ▲대외협력위원회 위원장 권일 이상 18명

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr