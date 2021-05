㈜시경레미콘, 광양읍 한부모 가정에 후원금 전달

가정의 달 맞아 한부모가족 3가구에 현금 지정기탁 후원

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] ㈜시경레미콘은 지난 11일 광양읍사무소에서 한부모 가정 3가구가 참석한 가운데 각각 현금 30만 원을 전달한 후 (재)광양시사랑나눔복지재단을 통해 광양읍지역사회보장협의체에 후원금을 기탁했다.

후원금은 한부모가정에게 생계비로 지원되며, 광양시사랑나눔복지재단을 통해 매월 30만 원(연간 360만 원)씩 1년간 지원받을 예정이다.

후원금을 전달받은 한 부모는 “모두가 어려운 시기에 1년간 혜택을 받게 돼 감사드리며, 후원금을 통해 경제적 부담을 덜 수 있어 기쁘다”고 밝혔다.

정시화 ㈜시경레미콘 대표이사는 “코로나19 장기화로 소외계층의 경제적인 위기가 지속되는 상황에 홀로 아이를 양육하는 한부모 가정에 희망과 도움이 되길 바라는 마음으로 기탁했다”며 “앞으로도 지속해서 지역사회에 관심을 가지고 나눔 실천을 위해 노력하겠다”고 전했다.

정은태 광양읍장은 “어려운 이웃에 관한 관심과 온정으로 후원을 결정해주신 정시화 대표께 감사드리며, 코로나19 극복을 위한 나눔 실천이 지역사회 발전에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

한편, 정시화 대표이사는 2020년 민선 초대 체육회장으로 당선돼 체육발전에 최선을 다하고 있으며, 이웃사랑 실천에도 앞장서 지역사회 내 귀감이 되고 있다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr