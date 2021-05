[포토]"50% 공공주택화, 비농업인 농지 소유 금지"

전국민주노동조합총연맹이 12일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 부동산 투기 공화국 해체를 위한 부동산 정책 요구 발표 기자회견을 열고 있다. 이날 민주노총은 토지 공공성 강화와 전체 주택 50%의 공공주택화, 1가구 3주택 이상 소유 금지, 비농업인 농지 소유 금지, 부동산 백지신탁제 도입 등을 촉구했다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.