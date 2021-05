우리금융, 인도에 코로나19 기부금 10만달러 긴급지원

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주는 코로나19 종식을 위한 국제사회 협력과 글로벌 금융그룹으로서 사회적 책임 이행을 위해 인도에 10만달러(약 1억1100만원)을 긴급지원한다고 12일 밝혔다.

인도는 최근 코로나19 대확산으로 큰 고통을 겪고 있다. 지난달 말 기준 일일 확진자 약 38만명, 누적 확진자 약 1875만명, 사망자는 약 20만명에 달한다.

특히 인도는 사망자들의 시신 수습도 어려울 정도로 국가 의료체계가 붕괴됐고 도시봉쇄가 지속되며 일용직 근로자 등 취약계층의 생계유지가 어려워지는 최악의 상황을 맞이했다.

이에 우리금융은 인도지역 의료체계 복구 및 취약계층에 대한 신속한 지원을 위해 국내 비영리기관인 사랑의 열매 사회복지공동모금회와 연계해 인도 현지 비영리기관 '유나이티드 웨이 인디아'에 기부금 10만달러를 긴급지원하기로 했다.

기부금은 인공호흡기, 산소호흡기 등 의료장비 구매와 임시 판자 병원 및 병상 건축 등을 비롯한 의료체계 복구와 취약계층을 위한 생필품 및 식료품 제공 등을 통한 지역사회 지원에 사용된다.

손태승 우리금융 회장은 “인도의 코로나19 대확산을 단순히 한 국가의 위기가 아닌 인류 공동의 위기로 생각해 글로벌 금융그룹으로서의 책임을 다하기 위해 이번 긴급 지원을 결정했다”며 “앞으로도 국제사회 문제에 신속하게 공조함으로써 인류애를 실천하고 글로벌 ESG경영 강화에 힘쓸 것이다"고 했다.

한편 우리금융은 인도 현지에 인도지역본부를 비롯한 우리은행 3개 영업점이 진출해 있는 상태다. 직원들의 안전을 위해 단축 영업 및 일부 인원에 대한 재택근무를 실시 중이다.

