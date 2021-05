김육영·김혜자님 등 '2021 성북구민대상' 시상식 개최

올해 수상자 ▲지역사회발전 부문 김육영 님 ▲선행봉사 부문 청수장학회 ▲미풍양속 부문 김혜자 님 ▲문화체육 부문 정미숙 님 ▲모범청소년 부문 홍준택 학생



[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 7일 ‘2021 성북구민대상 시상식’을 개최, 성북구를 빛낸 5명의 수상자에게 구민대상을 수여했다.

성북구민대상은 밝고 건전한 시민사회를 조성하고 구정 발전을 위해 헌신·봉사하는 숨은 일꾼(개인 또는 단체)을 찾아 성북구민의 본보기로 삼고자 하는 상이다. 1996년부터 시상을 시작해 올해로 26번째를 맞이했다. 총 5개 부문 ▲지역사회발전 부문, ▲선행봉사 부문, ▲미풍양속 부문, ▲문화체육 부문, ▲모범청소년으로 나뉘어 부문별 1명의 수상자를 매년 선정한다.

올해 수상자는 ▲지역사회발전 부문 김육영 님 ▲선행봉사 부문 청수장학회 ▲미풍양속 부문 김혜자 님 ▲문화체육 부문 정미숙 님 ▲모범청소년 부문 홍준택 학생이 선정됐다.

지역사회발전 부문 김육영 님은 성북동 주민자치회 회장으로서 도농간 직거래 장터운영, 사랑의 면마스크 나눔활동 등 성북동 특화사업을 통하여 주민공동체 만들기에 주도적인 역할을 수행했다.

특히 지역 상인들과 친환경 자율업소 추진위원회를 결성해 상인들의 문제를 해결하고 다양한 행사에 참여해 그 수익금을 기부하는 등 자율적인 기부문화를 이끌어내기도 했다. 또 코로나19 극복을 위하여 민관합동 방역에 적극 참여하였을 뿐 아니라 2년 연속 ‘착한 임대인’ 사업에 동참해 코로나19 위기 극복 및 소상공인 보호에 힘쓰는 등 지역사회 발전에 기여한 공로가 인정됐다.

선행봉사 부문 수상한 청수장학회는 정릉4동 주민들이 의기투합하여 2000년 10월에 만든 단체로, 현재까지 100여 명의 학생들에게 1억원의 장학금을 지급, 가정형편이 어렵고 성적이 우수한 학생들이 포기하지 않고 학업을 지속하고 간직한 꿈을 성취할 수 있도록 돕는 희망의 등대 역할을 해왔다.

미풍양속 부문 김혜자 님은 장위2동 주민자치회 및 지역사회보장협의체 회장으로 활동하면서 지역 사랑나눔 바자회, 장위동 부마축제 소바자회, 실을 타고 전하는 '사랑의 손뜨개방', 코로나19 극복 사회적 고립가구 돌봄사업 등 이웃사랑과 나눔실천을 통해 사라져가는 마을공동체 회복에 힘썼고 '어르신과 행복한 동행 찾아가는 생신축하' 사업, 장위2동 명화극장, 어르신 행복나들이 사업 등 어르신을 공경하고 어버이에게 효도하는 기풍을 조성, 아름다운 미풍양속 계승·발전에 기여했다.

문화체육 부문 정미숙 님은 한국가구박물관 관장으로 한국의 전통 주생활문화를 재현함으로써 세계인들에게는 우리 문화의 아름다운 품격을, 한국인들에게는 자긍심을 드높이고자 하는 일념 하나로 1960년대부터 전통목가구 수집과 10채의 한옥을 이채하는 등 반세기가 넘는 노력과 정성을 들여 박물관을 개관했다.

오늘날 성북동에 위치한 가구박물관을 세계 각국의 국빈과 인사들의 발걸음이 끊이지 않는 성북구의 명소로 조성해 한국문화에 대한 자부심과 긍지를 고양시키는 데 힘쓴 공로가 인정됐다.

모범청소년 부문 홍준택 님 대일외국어고등학교 학생으로, 사교육에 의존하지 않고 자기주도적 학습과 꾸준한 독서를 통해 뛰어난 학업성적을 거두었으며 학급회장으로서 궂은 일과 남을 돕는 일에 솔선수범하고 학급에 소외된 친구가 없는지까지 살피는 따뜻한 마음과 리더십을 갖춘 보기 드문 청소년으로 다른 학생들의 모범이 됐다.

이승로 구청장은 이날 시상식에서 “보이지 않는 곳에서 묵묵히 성북구의 발전을 위해 노력해주신 수상자 분들께 깊은 축하와 감사의 말씀드리며, 앞으로도 성북구민대상 수상자로서의 자긍심을 가지고 구를 위해 힘써주실 것을 당부드린다”고 전했다.

