금호석유화학, 금호폴리캠 100% 자회사로…합성고무 사업 강화

[아시아경제 강나훔 기자] 금호석유화학은 계열사인 금호폴리켐의 지분 50%를 공동 투자자인 JSR로부터 인수한다고 11일 밝혔다.

금호석유화학은 이날 이사회를 열고 주력 사업 부문인 합성고무 사업 포트폴리오 강화를 위해 금호폴리켐 지분 인수를 결정했다.

이에 따라 금호폴리켐은 7월부터 금호석유화학이 지분 100%를 보유한 자회사가 된다.

금호폴리켐은 1985년 금호석유화학과 현재의 JSR(옛 일본합성고무)이 50대 50 지분을 출자해 설립했다.

금호폴리켐은 자동차·산업용 소재에 사용되는 기능성 합성고무(EPDM), 친환경 고무(TPV) 등을 합성고무를 전문으로 생산한다. EPDM 기준 세계 4위 생산 능력을 보유했다.

금호석유화학은 "앞으로 글로벌 EPDM 생산 업체들이 설비 노후화 등에 따라 생산 능력 조정에 나설 것으로 예상되고, 자동차 등 전방 산업의 회복세가 가시화하고 있다"며 "금호폴리켐 지분 인수를 통해 선제적으로 경쟁 우위를 확보하겠다"고 밝혔다.

