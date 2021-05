WHO 승인에…코로나19 백신 생산 늘리는 中

[아시아경제 조현의 기자] 중국 제약사들이 코로나19 백신 생산량을 연간 50억개까지 늘린다. 시노팜의 세계보건기구(WHO) 사용승인 이후 생산량을 기존 30억개에서 2배 가까이 확대하기로 한 것이다.

11일 관영 글로벌타임스에 따르면 양샤오밍 시노팜 대표는 WHO의 긴급 사용 승인 이후 현지 매체와의 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 시노백도 연간 백신 생산 목표량을 20억개로 늘렸다.

중국 제약사들이 일제히 백신 생산량을 늘리기로 한 것은 WHO의 승인 영향으로 풀이된다. 중국은 WHO의 시노팜 백신 긴급 사용 승인으로 자국민의 백신 접종이 더욱 빨라질 것이란 전망이 나오고 있다.

자국민에 대해선 내년 베이징 동계 올림픽을 앞두고 올해 말까지 14억 인구의 70∼80%에 백신을 맞히는 것을 목표로 하고 있다.

해외 수출도 확대한다. 펑둬자 중국백신산업협회장은 "중국 백신은 절반은 국내에서 사용하고 나머지는 수출하고 있다"며 "국내 접종 목표 달성과 해외 수요 증가 예상 등에 따라 제약사들이 백신 생산 계획을 조정하고 있다"고 말했다.

