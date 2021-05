‘반도체과’ 신설해 반도체 전문가 키운다 … 경남정보대, ‘신산업 분야 특화대학’ 사업 선정돼

차세대 반도체 분야 부산권 대학 유일 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대가 반도체 전문인력 양성 프로젝트에 뛰어들었다.

경남정보대학교(총장 추만석)는 교육부와 한국연구재단이 추진하는 ‘신산업 분야 특화 선도전문대학 지원사업’에서 차세대 반도체 분야에 선정됐다고 11일 밝혔다.

신산업 분야 특화 선도전문대학 지원사업은 총 9개 분야 특화 신산업 분야를 선정해 올해 총 120억원(대학당 10억원) 지원을 시작으로 2023년까지 3년간 신산업 변화를 이끌 전문기술인재를 집중적으로 양성하는 사업이다.

이 사업에 50개 전문대학이 신청해 총 12개교가 선정됐다. 오는 6월 초 협약 체결 후 본격적으로 사업이 추진된다.

차세대반도체 분야에 선정된 경남정보대는 2022년 신설되는 반도체과를 주관 학과로 해 올해 10억원을 지원받는다.

현장실습과 집중이수제 등 교육과정 혁신과 첨단 교육환경 구축, 산학연관 협력체계 구축 등을 통해 차세대반도체 분야 전문기술인력을 배출한다.

부산권에서 유일하게 이 사업에 선정된 경남정보대는 최근 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학’ 사업의 에너지신산업 분야에도 선정돼 신산업 특성화 전문대학으로 도약할 발판을 마련했다.

경남정보대 추만석 총장은 “세계적인 반도체 수급난으로 인해 국내 반도체 관련 인력 수요가 늘어날 것”이라며 “경남정보대가 차세대반도체 분야 특화 전문인력을 체계적으로 양성해 배출할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr