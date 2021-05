코스맥스, 1분기 영업이익 233억원…전년 대비 45%↑

[아시아경제 이승진 기자] 코스맥스는 2021년 1분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 5%, 45% 증가한 3450억원, 233억원이라고 11일 밝혔다. 당기 순이익은 721% 성장한 98억원을 기록하며 흑자전환 했다.

코스맥스는 중국 시장의 소비가 회복되며 전체 성장을 이끌었다.

법인 별 실적을 살펴보면 한국법인은 1분기 스킨케어 카테고리가 약 9% 성장했다. 특히 아이팔레트와 같은 특정 카테고리 제품이 폭발적으로 성장하며 한국법인 실적을 이끌었다.

중국법인의 1분기 매출은 전년 동기 대비 48% 성장한 1295억원으로 순이익은 96억원 흑자 전환했으며 영업이익률도 두 자릿수를 기록했다. 온라인 고객사 매출이 성장을 주도했는데, 중국 내 상위 20개 고객사 중 16개가 온라인 고객사다. 메이크업 카테고리 내에서 쿠션과 파운데이션 같은 기본 제품과 립 제품의 매출이 높았다.

미국법인은 기초 제품을 위주로 서서히 실적을 회복 중이다. 매출은 전년 동기 대비 4% 감소한 314억원을 기록했으나, 올해 하반기 신규 고객사 물량이 시장에 풀리기 시작하며 매출을 회복할 것으로 코스맥스는 보고 있다.

인도네이사법인은 수익성이 높은 색조제품이 부진하며 매출과 영업이익이 모두 역성장 했다. 코로나19 확산세가 계속되며 마스크를 착용하는 일상이 지속된 영향이다. 반면 온라인 매출은 증가하는 추세로 신제품 추가 개발, 연구혁신, 부자재 소싱 등으로 온라인 시장에 대응한다는 방침이다.

태국법인은 2분기 연속 손익분기점을 달성했다. 주요 오프라인 고객사의 리브랜딩 및 프로모션 호조로 컨실러, 브로우젤 등 기존 제품의 재발주가 이어졌다. 또 시카크림, 바쿠치올 세럼 등의 신제품 판매 호조로 실적 상승을 이어갈 것으로 코스맥스는 분석했다.

