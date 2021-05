한온시스템, 1분기 영업익 57%↑…분기배당 90원 결정

[아시아경제 이민지 기자] 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 16,650 전일대비 450 등락률 -2.63% 거래량 790,685 전일가 17,100 2021.05.11 14:04 장중(20분지연) 관련기사 한온시스템, 日케이힌 유럽·북미 콘덴서 사업 인수뒤늦게 알 수록 당신만 손해보면 소중한 정보한온시스템, 최근 5일 기관 23만 7676주 순매도... 주가 1만 8600원(+0.54%) close 은 1분기 940억원의 영업이익을 기록해 전년동기대비 57% 성장했다고 11일 공시했다. 매출액은 11% 늘어난 1조8690억원을 기록했고 순이익은 600억원으로 80% 증가했다.

한온시스템은 이날 분기배당으로 보통주 1주당 90원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 시가배당률은 0.5%다.

