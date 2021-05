KT스카이라이프, 1분기 영업익 185억원…전년比 17.6%↓

[아시아경제 조슬기나 기자] KT스카이라이프는 별도 재무제표 기준으로 1분기 매출 1562억원, 영업이익 185억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 1.9%, 17.6% 감소한 규모다. 같은 기간 당기순이익은 13.7% 줄어든 154억원으로 집계됐다.

1분기 전체 매출은 홈솔루션 사업 재정비 등으로 소폭 감소했으나, 위성방송과 인터넷 가입자가 증가하며 서비스 매출은 전년동기 대비 3.4% 증가했다. 또한 TPS 가입자의 분기 잠재매출이 14억원으로 늘어나며 91.5% 성장을 나타냈다.

영업이익과 당기순이익 역시 홈솔루션 사업 재정비 여파로 1년 전보다 줄어들었다. 다만 전 분기 프로그램 사용료 계약으로 인한 비용 소급 반영 영향 등으로 인해 전 분기 대비로는 각각 123%, 55.7% 늘어났다.

1분기 기준 방송, 인터넷, 모바일을 합한 총 가입자는 425만명으로 전 분기 대비 1만명 증가했다. 작년 4분기에 이어 2분기 연속으로 위성방송전용 상품인 skylifeTV가입자가 1만명 순증했다. 인터넷 가입자도 전 분기보다 2만7000명 순증해 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 작년 4분기 론칭한 모바일 신규 가입자도 2만6000명을 기록했다.

결합 가입자도 눈에 띄게 성장했다. OTS를 제외한 skyTV, 인터넷, 모바일을 합친 TPS가입자는 1분기 말 기준 6만2000명 순증하며, 지난 분기 대비 114%성장했다.

양춘식 KT스카이라이프 경영기획본부장은 “스카이라이프는 올해TPS사업자로서 본격 행보를 이어나가며 결합할인과 함께 다양한 프로모션 진행 및 제주 오프라인 매장 1호점을 개장했다” 며 “고객 편의와 합리적인 방송통신 융합서비스 제공을 통해 가계 통신비 절약에 기여하고 실속 있는 소비생활을 선도해 나가겠다”고 말했다.

