[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 30세 이상 장병에 대한 코로나19 백신 1차 접종이 이번 주 마무리될 것으로 예상된다.

11일 국방부에 따르면 전날까지 백신접종에 동의한 30세 이상 장병(11만4000여명)의 92.8%에 해당하는 10만5896명이 2회 접종이 필요한 아스트라제네카 백신으로 1차 접종을 받은 것으로 나타났다.

미동의자를 포함한 전체 30세 이상 장병 13만2000여명을 기준으로는 접종률은 79.9%에 해당한다.

국방부는 이번 주 중 남은 인원에 대한 1차 접종을 마친 뒤 7월께 2차 접종에 돌입할 계획이다.

30세 미만 장병의 경우 6월부터 화이자 백신으로 접종이 본격 시작될 전망이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr