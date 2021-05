비디비치 클렌징폼, 독일 더마테스트 엑설런트 등급…中 공략 속도

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계인터내셔날의 프리미엄 화장품 브랜드비디비치(VIDIVICI)는 ‘페이스 클리어 퍼펙트 클렌징 폼’이 독일 더마테스트의 안전성 평가에서 ‘엑설런트’ 등급을 획득했다고 11일 밝혔다.

비디비치는 이번 인증 획득을 통해 중국 내 입지를 강화할 수 있을 것으로 내다봤다. 중국 소비자들은 저자극 등의 안전 성분에 민감하고, 독일산 제품이나 독일 기관 인증에 대한 높은 신뢰도를 갖고 있기 때문이다.

독일 더마테스트는 1978년 설립된 세계적인 피부과학연구소로 각 분야의 피부 전문가들이 다양한 과학적 실험을 통해 화장품에 대한 조사와 평가를 진행한다. 테스트 기준과 절차가 매우 엄격하고 까다롭기로 유명해 안전성 인증이 꼭 필요한 더마화장품이나 유아용 제품들이 주로 테스트를 받는 것으로 알려져 있다.

비디비치 클렌징폼은 일반 피부는 물론 민감성 피부를 대상으로 한 더마테스트 평가에서 모두 합격점을 받았다. 비디비치는 이를 통해 최근 빠르게 성장하고 있는 중국 내 민감성 피부 시장을 본격적으로 공략한다는 계획이다.

지난해 코트라가 발표한 '중국·민감성 피부 화장품 수요 증가' 자료에 따르면 중국 여성의 약 36%가 민감성 피부로 인한 문제를 안고 있다. 현재 민감성 피부 제품의 시장 점유율은 중국 전체 화장품 시장의 1.22%로 성장 잠재력이 높다. 비디비치는 민감성 피부 대상 안전성 인증 획득 결과를 바탕으로 온라인 유통망을 적극 확대해 시장을 선점해 나갈 계획이다.

비디비치의 페이스 클리어 퍼펙트 클렌징 폼은 2016년 6월 중국 시장을 겨냥해 출시된 제품으로 기획단계부터 중국 소비자들의 취향을 분석해 선호하는 제형과 기능, 패키지로 개발됐다. 아미노계열 세정 성분이 함유되어 있어 피부 자극을 최소화하면서도 세정력이 뛰어난 것이 특징이다.

지난해 7월 누적판매량 1000만개를 돌파하며 자사 제품 중 처음으로 텐 밀리언셀러 제품으로 등극했으며, 코로나19로 중국 내 개인 위생 관념이 높아지면서 수요가 급증해 이달 초 누적 판매 1400만개를 돌파했다.

신세계인터내셔날 비디비치 관계자는 “마스크 착용 장기화로 인해 피부 보호와 진정 등에 대한 관심이 전세계적으로 높아지면서 안전한 성분의 제품과민감성 화장품의 수요가 급증하고 있다"면서 “글로벌 시장 공략을 위해 앞으로 다양한 제품들에 대한 안전성 테스트를 진행해나갈 계획"이라고 말했다.

