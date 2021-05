셀트리온 코로나19 치료제, 중동지역 진출 본격 채비

사우디·UAE·이라크 등 범아랍권 주요국에 사용허가 접수

[아시아경제 김지희 기자] 셀트리온은 코로나19 항체치료제 렉키로나의 범아랍권 주요국 사용 허가 절차가 본격화했다고 11일 밝혔다.

셀트리온은 최근 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 요르단, 이라크, 모로코 등 주요 범아랍권 국가의 규제 당국에 렉키로나의 사용 허가 접수를 완료했다. 중동지역의 사용 허가 절차에 속도를 높여 범아랍권 국가의 코로나19 확산 방지에 앞장선다는 계획이다. 지역 내 첫 공급 계약으로 파키스탄 국영 기업에 10만 바이알의 렉키로나를 순차 공급하는 계약 내용도 발표했다.

셀트리온은 올해 2월 초 식품의약품안전처로부터 렉키로나의 조건부 품목허가를 받은 바 있다. 현재 유럽의약품청(EMA)이 롤링리뷰를 통해 렉키로나의 안전성과 유효성 등에 대한 평가를 진행하고 있으며, 지난 3월에는 코로나19 치료제 사용이 시급한 유럽 국가가 렉키로나의 품목 허가 전 도입이 가능토록 사용 권고 의견을 제시하기도 했다.

셀트리온은 지난 6일 유럽연합 집행위원회가 오는 10월까지 코로나19 치료제 3개의 판매를 승인하고, 6월까지 가장 유망한 코로나19 치료제 5종을 선별해 연말까지 유럽 각국 정부를 위한 공동조달계약을 체결할 계획이라고 밝힌 만큼, 현재 진행중인 유럽 허가 및 공급 논의가 더욱 가속화될 것으로 보고 있다.

셀트리온 관계자는 “중동 내 주요 국가들에 렉키로나의 사용 허가 제출을 완료하고 아시아, 북아프리카 등 범아랍권 국가들에서도 허가 절차에 속도를 내고 있다”며 “항체 치료제의 제한된 생산량을 고려해 조기진단 및 조기치료를 통해 중증 혹은 사망 환자 예방이 가능한 의료 인프라를 갖춘 국가들을 우선해 렉키로나를 공급해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

