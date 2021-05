경기도민 89% "일본 오염수 방류 잘못됐다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도민 89%가 일본 정부의 방사능 오염수 해양 방류 결정에 대해 부정적으로 평가하는 것으로 나타났다.

경기도는 지난 8일 여론조사기관인 ㈜케이스탯리서치에 의뢰해 18세 이상 도민 1000명을 대상으로 전화조사 방식으로 '일본 방사능 오염수 해양 방류' 관련 여론조사를 실시한 결과를 11일 발표했다.

이번 조사에서 일본 정부의 방사능 오염수 해양 방류 결정에 대한 인지 여부를 묻는 질문에는 '알고 있다'는 응답이 63%, '들어본 적은 있으나 내용까지는 잘 모른다'는 응답이 32%였다.

일본 정부의 이번 결정이 '잘못됐다'는 평가는 89%로 매우 높았다. 반면 '어쩔 수 없는 결정'이라는 응답은 10%에 불과했다.

또한 일본의 방사능 오염수 해양 방류가 우리나라 주변 해역 오염과 국민 안전에 얼마나 영향을 미칠지에 대해서는 도민의 95%가 영향이 있을 것으로 내다봤다.

도민들은 향후 오염수가 방류되면 수산물 소비량을 줄이겠다고 답했다.

일본 방사능 오염수에 대한 대응 방향에 대해서는 '방류 결정 자체를 철회시켜야 한다'(49%), '방류 시 방사성 물질 처리 검증 과정에 국내 전문가들을 참여시켜야 한다'(40%) 등의 답이 많았다.

도민들은 경기도의 대응 조치로 '수산물 원산지표시 품목 및 단속 확대'(23%)를 가장 원했다. 이어 ▲수산물 방사성 물질 검사 확대(16%) ▲일본 정부에 대한 적극적인 항의(15%) ▲해외 지방정부와 국제공조(14%) 순이었다.

도가 지난 달 일본 방사성 오염수 방류 대응 전담조직(TF)을 구성해 수입 수산물의 방사능 검사 확대, 바닷물ㆍ수산물 자체 방사능 검사 도입, 일본산 수산물 원산지 표시 점검 강화 등 종합 대응책 마련에 대해서는 도민들의 86%가 '잘하고 있다'고 평가했다.

안동광 도 농정해양국장은 "일본의 원전 오염수 무단 방출 결정에 대해 전 국민, 중앙정부ㆍ지방정부가 한팀으로 국제사회와의 공조를 통해 반드시 철회시켜야 마땅하다"며 "국민 생명과 안전에 관련된 중대한 사안인 만큼 빈틈없이 강력하게 대응할 것"이라고 강조했다.

앞서 일본 정부는 지난달 후쿠시마 방사능 오염수 약 125만톤을 2023년부터 바다에 방류하겠다고 발표해 경기도를 비롯해 우리나라 연안 오염에 대한 우려가 제기되고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr